(Agenzia Vista) Strasburgo, 18 dicembre 2019 Trattato di Lisbona, Sassoli: "Ha rafforzato il carattere democratico della nostra Unione" "L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona è stato un grande passo in avanti per le istituzioni europee e in particolare per il Parlamento, poiché ha rafforzato il carattere democratico della nostra Unione, la sua efficacia e la sua trasparenza, conferendo un ruolo più importante anche ai cittadini." Così il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenendo in Aula a Strasburgo in occasione del decimo anniversario del Trattato di Lisbona. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev