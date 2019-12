(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2019 Nuove aste immobiliari Inps, ecco come partecipare Novità sulle dismissioni del patrimonio immobiliare dell’Inps. In arrivo nuove aste per gli immobili dell’istituto in tutta Italia. Due i siti internet da monitorare per essere sempre aggiornati sulle aste in arrivo – www.inps.it e www.notariato.it. Abbiamo chiesto i dettagli per i prossimi appuntamenti a Francesco Ricci, dirigente della Direzione Patrimonio e Archivi di Inps. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it