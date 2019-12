Meloni: "Chi fa accordi con 'ndrangheta ci fa vomitare, Fdi vittima" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2019 Meloni: "Chi fa accordi con 'ndrangheta ci fa vomitare, Fdi vittima" "C’è un problema serio di permeabilità della ‘Ndrangheta nella politica italiana. Evidente che non risparmia nessuno, neanche noi. Ora la domanda la faccio io a voi: Come ci si difende? Perché io ho cominciato a fare politica soprattutto contro la Mafia, contro la criminalità organizzata. Quando una persona bussa alla mia porta io, chiaramente con gli strumenti che un partito dispone, chiedo se è una persona che ha problemi o non ha problemi e quella persona dice di voler combattere con me la criminalità organizzata. Per cui io sono la prima vittima di questa gente qui. Lo dico davanti alla sua telecamera perché di questi problemi non ce ne ho, se pensate di venire in FdI per fare accordi con la criminalità organizzata, non ci venite perchè ci fate vomitare. Chiaro?". Queste le parole della Presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a margine dell'iniziativa del partito per celebrare il Natale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev