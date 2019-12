(Agenzia Vista) Washington, 21 dicembre 2019 Trump lancia Forze spaziali Usa: "Una giornata storica" Questa è davvero una giornata storica per le forze armate americane. Tra pochi minuti firmerò con orgoglio il più grande investimento nella storia dell'esercito americano. In effetti posso dire il più grande investimento di sempre. Oggi festeggiamo anche un altro risultato, l'inaugurazione del nuovo ramo dell'esercito. Questo è davvero un momento importante. Si chiama: Space Force". Cosi il Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, lanciando le nuove forze spaziali Usa. Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev