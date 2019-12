L'eclissi solare anulare incanta il mondo a Santo Stefano

Milioni di persone radunate per assistere a una rara eclissi solare anulare (quando il sole e la luna disegnano un anello di fuoco nel cielo), la prima in circa un secolo in diversi Paesi e l'ultima dell'anno. Un fenomeno astronomico per cui la luna non oscura completamente il sole e il satellite è più distante dalla Terra del normale, il che lo fa apparire più piccolo. Di conseguenza, il sole non è totalmente eclissato, stagliando un “anello di fuoco” nel cielo. L'evento è stato visto nella fetta del globo che va dall'Arabia Saudita al Kenya fino all'India, la Thailandia, le Filippine e la parte nord-occidentale dell'Australia. (fonte/Twitter Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)