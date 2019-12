(Agenzia Vista) Bari, 27 dicembre 2019 Regione Puglia, Emiliano: "Anno non facile, ma i numeri sono tra i migliori" Il 2019 si chiude con tanti appuntamenti che animeranno i capoluoghi della Puglia e che saranno promossi e comunicati dalla Regione tutti insieme con lo stesso logo: “Festività Natalizie e Capodanni in Puglia”. L’iniziativa è stata presentata in Regione dal presidente Michele Emiliano, dall’assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone, con i sindaci Antonio Decaro, Rinaldo Melucci, Riccardo Rossi, Carlo Salvemini e Amedeo Bottaro e con l’assessore alla Cultura del Comune di Taranto Fabiano Marti. /courtesy Regione Puglia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it