(Agenzia Vista) Matera, 28 dicembre 2019 Le sardine a Matera: "I lucani non abboccano" In piazza Vittorio Veneto, nel pieno centro storico della città di Matera si sono radunate alcune centinaia di 'sardine', provenienti da diversi Comuni della Basilicata: in molti si sono presentati con in mano una copia della Costituzione. _Courtesy Trm TV Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev