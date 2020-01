(Agenzia Vista) Iraq, 08 gennaio 2020 Missili iraniani su basi Usa in Iraq, illesi i militari italiani a Erbil Sferrato attacco missilistico in Iraq contro due basi che ospitano le truppe americane, quella di al-Asad e quella di Erbil nella quale si trovano militari italiani. Si tratta dell'operazione 'Soleimani Martire' per mano dell'Iran / fonte Twitter. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev