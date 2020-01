(Agenzia Vista) Spagna, 09 gennaio 2020 Automobilista entra in chiesa con un suv in Spagna. Pensava di essere 'posseduto' Un 35enne ha fatto irruzione con la sua macchina, un suv, dentro una chiesa nella città di Sonseca, in provincia di Toledo. L'uomo pensava di essere posseduto e credeva di sentirsi al sicuro solo su un altare / fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev