(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2020 Poste e Mibact insieme per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante, lo speciale Lo speciale sulla presentazione delle iniziative previste in occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alghieri. Nel corso della conferenza in Sala Spadolini presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'ad di Poste Italiane Matteo del Fante congiuntamente con il Ministro Dario Franceschini ha annunciato il contributo dell'azienda nel sostenere la memoria e l'opera del sommo poeta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it