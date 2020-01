(Agenzia Vista) Strasburgo, 14 gennaio 2020 Brexit, Plenkovic: "Nuovo punto di partenza per costruire nuove relazioni partenariato" "Nuovo punto di partenza per costruire nuove relazioni partenariato". Così il primo ministro creato, Andrej Plenkovic, intervenendo in Aula dell’Europarlamento a Strasburgo per presentare le priorità della presidenza di turno croata dell’Ue. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev