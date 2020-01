(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2020 Libia, Conte: "Non c'è spazio per una soluzione militare" "Non c'è spazio per una soluzione militare in Libia". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il Primo Ministro del Regno dei Paesi Bassi Mark Rutte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it