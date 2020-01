(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2020 Autostrade, De Micheli: "Nessuna volontà punitiva nei confronti del privato" "Non esiste per me, per l'attività del ministero nessuna voglia, intenzione o idea punitiva in generale dell'attività del privato. Non è questo il tema. Anche l'ipotesi comunicativa del privato 'cattivò contro il pubblico buono o addirittura perfetto non corrisponde al vero. Dall'altra parte in questi anni sono accaduti dei fatti anche per i soggetti pubblici che hanno mostrato trascuratezza. L'analisi di quello che è accaduto ci obbliga a una riflessione”. Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli in audizione alla Camera. Fonte: Camera Web Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev