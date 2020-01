(Agenzia Vista) Imola, 18 gennaio 2020 I gadget del PD con gli occhiali di Bonaccini per la campagna elettorale in Emilia-Romagna Le immagini dei particolari gadget realizzati dal Partito Democratico per la campagna elettorale in Emilia-Romagna a sostegno del candidato Presidente uscente Stefano Bonaccini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it