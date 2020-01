Clima, Gentiloni: "In sorveglianza bilancio ci sarà variabile 'verde'"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 gennaio 2020 Gentiloni: "In sorveglianza bilancio ci sarà variabile 'verde'" “Io credo che il piano dia grandi opportunità di finanziamento perchè è un mix di investimenti pubblici, privati e di fondi europei. Oggi nell’Eurogruppo e domani in Ecofin cominceremo a discuterne, ma la cosa che è importante sottolineare è che per la prima volta avremo nel percorso di sorveglianza economica della Commissione dei bilanci dei vari Paesi una variabile verde molto importante."Così il Commissario agli Affari economici e monetari dell’Ue, Paolo Gentiloni, arrivando alla riunione dell’Eurogruppo a Bruxelles. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev