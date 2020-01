(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2020 Spadafora (M5s) ora unita', divisi ci condanniamo all'irrilevanza "Se le voci sulle dimissioni di Di Maio dovessero essere confermate, si apre una fase delicata per il Movimento 5 Stelle. Serve unità, perché divisi ci condanniamo all'irrilevanza". Così il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, entrando a Palazzo Chigi per l'incontro dei membri del Governo in quota M5s. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev