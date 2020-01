(Agenzia Vista) Catanzaro, 23 gennaio 2020 Iole Santelli parla ma è senza voce, e Berlusconi scherza: "Ha detto Forza Monza" Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in conferenza stampa a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, con la candidata alla presidenza della regione per il centrodestra, Jole Santelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev