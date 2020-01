(Agenzia Vista) Fidenza, 23 gennaio 2020 Salvini: "Su citofono dibattito surreale, io combatto tutti gli spacciatori "Oggi c'è un dibattito surreale, io sono andato da una mamma che ha un figlio morto per overdose, gli spacciatori non hanno nazionalità, non ci sono spacciatori bianchi o neri, di Parma o tunisini, io li combatto tutti, piazza per piazza e qualcuno difende la privacy dello spacciatore, siamo al surreale". Così il leader della Lega, durante un comizio a Fidenza, in provincia di Parma. Fonte: Facebook/Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev