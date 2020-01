(Agenzia Vista) Calabria, 27 gennaio 2020 La gioia e la commozione di Jole Santelli per la vittoria in Calabria Il vicepresidente nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, commenta i primi exit-poll del voto in Calabria che danno in vantaggio la candidata di centrodestra Jole Santelli: "Se i dati saranno confermati oggi festeggeremo la vittoria di Jole Santelli, una dei fondatori del nostro partito e la prima donna presidente delle Regioni del Sud Italia che farà molto bene per il suo territorio". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev