(Agenzia Vista) Bologna, 27 gennaio 2020 Regionali Emilia-Romagna, Salvini: "Cambio è solo rimandato" Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna "faremo 5 anni di appassionata opposizione, il cambio è solo rimandato". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa a Bologna per commentare i risultati delle elezioni regionali con la candidata in Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni. Fonte: Facebook/Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev