(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2020 Paragone; "Tornerei in M5s solo se si facesse cadere il Governo con PD e si tornasse a una terzietà" "Tornerei in M5s solo se si facesse cadere il Governo con PD e si tornasse a una terzietà". Così il Senatore ex M5s Gianluigi Paragone, intervenuto all'esterno di Palazzo Madama. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it