(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2020 Prescrizione, aula rinvia in commissione proposta Costa, Italia Viva non vota L'aula della Camera dei Deputati ha votato la proposta di rinvio in commissione del testo di legge a firma Enrico Costa (Forza Italia), sulla reintroduzione della prescrizione. Sulla decisione si sono espressi favorevolmente i gruppi M5s, PD e LeU, mentre Italia Viva si è astenuta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev