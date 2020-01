(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2020 L'ex giocatore della Roma De Rossi mantiene la promessa: si traveste e torna allo stadio L'ex giocatore della Roma, Daniele De Rossi, mantiene la promessa fatta in conferenza stampa il giorno dell'addio alla sua squadra: torna allo stadio sugli spalti fra i tifosi...ma travestito. Il video della trasformazione postato dalla moglie del calciatore, Sarah Felberbaum, che scrive: "Ecco cosa succede quando tuo marito decide di infiltrarsi in curva sud per esaudire il suo sogno e vedere il derby! Abbiamo perso un pomeriggio intero, ore di trucco, traumatizzato i figli ma era felice come un bambino. (Ti amo) (More in stories)!" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev