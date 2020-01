(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2020 Governo, Barbagallo confronto prosegua su fisco e pensioni "Abbiamo sempre sostenuto che la globalizzazione ha creato dei mostri. Multinazionali vanno regolate nel mondo, in Europa e nel nostro Paese. Se non faremo questo avremo sempre brutte sorprese e non ce lo possiamo permettere". Così il segretario Uil Carmelo Barbagallo arrivando all'assemblea di Confcooperative. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev