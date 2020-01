Governo, Landini: "Con esecutivo confronto vero per avviare cambiamenti"

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2020 Governo, Landini con esecutivo confronto vero per avviare cambiament "Si riparta dall'applicazione dell'accordo che Whrilpool aveva fatto. Bisogna mantenere i nervi saldi in una situazione difficile. Qualsiasi attività industriale che chiude è persa per sempre, quindi bisogna evitare questo scenario". Così il segretario Cgil Maurizio Landini arrivando all'assemblea di Confcooperative. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev