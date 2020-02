(Agenzia Vista) Roma, 31 gennaio 2020 Referendum, prof. Paganini: "Sì al taglio dei parlamentari, nasce il comitato" "Si è costituito il primo Comitato per il Si al taglio dei parlamentari in occasione del prossimo referendum del 29 Marzo. Il Comitato Il Si delle Libertà è di ispirazione Liberal Democratica e promuove la riforma votata in parlamento dai principali partiti e movimenti politici perché corrisponde alla natura della democrazia rappresentativa. Ne migliora il funzionamento e l’accettazione civica. Ridurre il numero degli eletti rende più trasparenti e più comprensibili dibattiti e decisioni, senza sminuirne la qualità. Rende così, più agevole il giudizio dei cittadini, che è una fase decisiva del processo democratico. La percezione molto negativa che, anche per l’azione dei media, i cittadini hanno maturato dei luoghi della rappresentanza è confermata dal cattivo funzionamento, dalla scarsa efficienza, e dalla poca trasparenza, dei processi parlamentari. Il taglio è perciò, una decisa risposta politica alle critiche e alle esigenze dei cittadini. Mentre la riduzione dei costi resta argomento non rilevante per consistenza economica. Il taglio non mutila la democrazia e non aiuta l’antipolitica. Lascia il rapporto tra eletti ed elettori sopra la media occidentale. Ha evitato le solite dilazioni. Le eventuali carenze indotte nei meccanismi d’aula sono del tutto aggiustabili nel quadro delle più ampie riforme di cui il paese abbisogna. I promotori rifiutano la farsa di chi ha votato sempre il taglio e poi ha fornito i senatori necessari per arrivare al quorum della richiesta ex art.138, affermando che è preferibile far scegliere ai cittadini. Tale argomento vanifica la radice della democrazia rappresentativa ed è un concetto tipico dei sovranisti. Lo usano anche molti populisti, e quelli alla ricerca di un posto in Parlamento, non per rappresentare i cittadini, ma per promuovere i propri interessi. Il Comitato Il SI delle Libertà è composto da decine cittadini di età e professione diverse, che sostengono la coerenza con la democrazia rappresentativa. Il sito è www.ilsidelleliberta.it " Così Pietro Paganini, docente universitario e promotore del comitato per il si al referendum. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it