(Agenzia Vista) Roma, 03 February 2020 Salvini: "La prossima settimana il Senato voterà sul mio processo, per me una medaglia" Il leader della Lega Matteo Salvini in partenza da Fiumicino affida a Facebook alcune dichiarazioni sui prossimi obiettivi del partito e sui temi di attualità del Paese Fonte Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev