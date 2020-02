(Agenzia Vista) Bruxelles, 04 febbraio 2020 Giornata contro il cancro, Sassoli: "Investire di più in ricerca, assistenza e prevenzione" "Dobbiamo investire di più in ricerca, assistenza e prevenzione". Cosaì il presidente del Parlamento UE, David Sassoli, in un videomessaggio diffuso in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro. Fonte: Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev