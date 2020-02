Si infiamma fin dalla vigilia del primo giorno Sanremo che come ogni anno farà tracimare il festival in politica. E fra gli ingredienti dell'operazione c'è naturalmente la già contestatissima presenza di Rula Jebreal. Lei che non si ritrae di fronte all'operazione di marketing butta un po' di pepe sulla pietanza già piccantissima. E come riferisce Alexander Jakhnagiev direttore dell'Agenzia Vista, Rula nella conferenza stampa del 4 febbraio avverte: "Dirò cose che non avevo mai avuto il coraggio di dire". Siccome fino ad oggi ne ha dette davveto di tutti i colori, chissà che bomba ha in serbo per i poveri teleutenti del Festival...