(Agenzia Vista) Bruxelles, 05 febbraio 2020 Conti pubblici, Gentiloni: "Tenere debito sotto controllo ma servono investimenti" Certamente i Paesi con maggior debito, e l’Italia è uno di questi, devono tenere sotto controllo il debito pubblico, non c’è nessun dubbio. Contemporaneamente non possiamo immaginare una situazione nella quale gli investimenti, la transizione ambientale" i cambiamenti “nella nostra società portati dal digitale, le sfide del lavoro possano essere“ preclusi “a Paesi che hanno un debito molto elevato perché” è uno sforzo che deve coinvolgere tutti i Paesi. Così il commissario agli Affari economici e monetari dell’Ue, Paolo Gentiloni, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della conferenza stampa per lanciare la revisione delle regole Ue sui bilanci degli Stati membri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev