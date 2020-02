(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2020 Coronavirus, procedono i controlli con i termoscanner su tutti i passeggeri in arrivo a Roma Si è riunita questa mattina la task-force coronavirus 2019-nCoV del Ministero della Salute alla presenza del ministro, Roberto Speranza. È stato fatto il punto della situazione sull’andamento del contagio in Cina e negli altri Paesi coinvolti. Sono state verificate le implementazioni dei controlli su porti e aeroporti. In coordinamento con la Protezione Civile procedono regolarmente le operazioni di controllo con i termoscanner su tutti i passeggeri in arrivo. È stato anche valutato il flusso di chiamate al numero 1500. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev