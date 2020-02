(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2020 Prescrizione, Bonafede: “Prescrizione bandiera del M5S e necessaria per il paese ” Il Ministro della Giustizia Bonafede è intervenuto a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio di Stato. Bonafede ha parlato di prescrizione sottolineando come non ci siano passi indietro da fare o ricatti a cui dover sottostare. “Prescrizione bandiera del M5S e necessaria per il paese ” così ha risposto alle domande dei giornalisti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it