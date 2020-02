(Agenzia Vista) Bruxelles, 06 febbraio 2020 BCE, Lagarde: "Preoccupa incertezza impatto coronavirus" "Il coronavirus è evidentemente una fonte preoccupazione, innanzitutto penso alle persone che sono state contagiate, siamo rattristati da quello che devono passare e per le misure di anticontaminazione che fanno sì che in Cina debbano stare chiuse a casa. Io mi sento obbligata a chiedermi se la questione avrà delle conseguenze, in particolare sul piano economico.” Così la presidente della BCE, Christine Lagarde, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine dell’audizione nella Commissione economica del Parlamento europeo. "Non abbiamo oggi abbastanza elementi per misurare le conseguenze perché non sappiamo se l'epidemia si propagherà o no, non sappiamo con che velocità verrà contenuta dalle misure adottate dalla Cina.” - spiega - "Non possiamo che paragonarla ad altre epidemie che si sono propagate in Cina anni fa. In quell’occasione l’economia ha subito uno choc e la crescita si è abbassata ma quando poi l’epidemia è stata contenuta l’economia si è risvegliata, e la crescita è ripartita forte. L’impatto netto sul medio termine in quel caso storico è stato estremamente debole” - e conclude - "Si vedrà, le circostanze sono un po’ diverse, la rapidità di propagazione è diversa, le misure contro il corona virus sono diverse. Siamo attenti a quello che succede. E' chiaro che se la seconda economia al mondo risente dell’impatto di questo virus ci saranno delle conseguenze, in che profondità e in che termini e come verranno controbilanciate dalla reazione positiva che generalmente fa seguito all’epidemia questo lo vedremo." Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev