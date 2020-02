(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2020 Coronavirus, Conte: "Sciocco discriminare bimbi cinesi" Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, sono intervenuti alla presentazione della campagna nazionale del MOIGE (Movimento Italiano Genitori) "Giovani Ambasciatori contro Bullismo e Cyber Risk, in giro per l'Italia" presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. / fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev