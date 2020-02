(Agenzia Vista) Piove di Sacco (PD), 07 febbraio 2020 Arrestate 5 persone per rapina, furto, ricettazione e riciclaggio in provincia di Padova Carabinieri Piove di Sacco (PD) arrestano 5 persone per rapina e furto, ricettazione e riciclaggio di veicoli, lesioni personali a danno dei commercianti locali. Sequestrata un’auto, parzialmente blindata, che il gruppo usava per sfuggire ai controlli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev