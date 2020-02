(Agenzia Vista) Roma, 07 febbraio 2020 Bilancio UE, Provenzano ad ora non all'altezza delle sfide che ci aspettano "L'Italia è disponibile ad investire di più nel Bilancio Europeo proprio per rispondere alle sfide che ci aspettano. Il nostro compito è quello di costruire alleanze attorno a questa posizione, provando a mettere al centro le questioni che vivono i cittadini europei". Così il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, a margine del convegno sul Bilancio Europeo a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev