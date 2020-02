(Agenzia Vista) Madrid, 07 febbraio 2020 Di Maio: "Italia e Spagna in prima linea per nuovo patto immigrazione" "Italia e Spagna in prima linea per nuovo patto immigrazione". Così il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, nel corso di una conferenza stampa congiunta da Madrid con la ministra degli Affari Esteri spagnola Arancha Gonzalez Laya. Fonte Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev