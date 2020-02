(Agenzia Vista) Sanremo, 07 febbraio 2020 Sanremo, Gabbani: "La risposta del pubblico mi fa piacere, è come se avessi gia vinto" "La risposta del pubblico mi fa piacere, è come se avessi gia vinto". Così il cantante Francesco Gabbani, tra i favoriti per la vittoria del Festival di Sanremo 2020, intervenuto a margine di una conferenza stampa al Teatro Ariston. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it