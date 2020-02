(Agenzia Vista) Sanremo, 07 febbraio 2020 Sanremo, Masini: "Ronaldo avrebbe dovuto portare la maglia del Portogallo, non quella della Juve" "Ronaldo avrebbe dovuto portare la maglia del Portogallo, non quella della Juve". Così Marco Masini, intervenuto in conferenza stampa al Teatro Ariston di Sanremo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it