(Agenzia Vista) Roma, 08 febbraio 2020 Coronavirus, Raggi a pranzo in un ristorante cinese in solidarietà alla comunità di Roma La Sindaca di Roma Virginia Raggi a pranzo da Sonia Zhou, una nota ristoratrice di Roma, nel suo locale all'Esquilino per manifestare il sostegno e la vicinanza a tutta la comunità cinese della città di Roma. /courtsy Facebook Sonia Zhou Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it