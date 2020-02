(Agenzia Vista) Korat, 08 febbraio 2020 Spari in un centro commerciale in Thailandia, il killer ripreso dalle telecamere di sicurezza Un soldato ha aperto il fuoco sulle persone in un centro commerciale a Korat, in Thailandia. /corurtesy Twitter @Cosmodelafuente Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it