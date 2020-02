(Agenzia Vista) Sanremo, 09 febbraio 2020 Sanremo, Gabbani si fa intervistare in ginocchio: "Contento per Diodato, meritava di vincere" "Contento per Diodato, meritava di vincere". Così il secondo classificato al settantesimo Festival di Sanremo Francesco Gabbani, intervenuto a margine della sua conferenza stampa nel Teatro Ariston al termine della kermesse. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it