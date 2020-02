(Agenzia Vista) Skopje, 11 febbraio 2020 Coronavirus, Di Maio: "Momento di enorme difficoltà, a disposizione 300 mila euro per export" Il Ministro Di Maio in Macedonia del Nord: "Abbiamo sempre percepito la Macedonia del Nord come un Paese leale e amico dell’Italia, su cui poter contare. Un concetto molto importante che ho espresso questa mattina anche al presidente della Repubblica della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski. L’Unione Europea si fonda sulla condivisone dei valori, soprattutto con Stati amici come la Macedonia del Nord. Per me è fondamentale avere il coraggio di allargare gli orizzonti a Paesi che fanno parte in maniera naturale dell’Ue." Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev