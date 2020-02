(Agenzia Vista) Rieti, 11 febbraio 2020 Spaccio stupefacenti a Rieti, arrestate 23 persone La Polizia di Stato di Rieti, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, su disposizione del G.I.P del Tribunale di Rieti, su richiesta della Procura, ha arrestato 20 cittadini nigeriani ed un cittadino camerunense per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, denominata “Angelo Nero”, soprannome attribuito dai tossicodipendenti a uno dei principali spacciatori, si è svolta in varie province italiane ed ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile di Rieti con la collaborazione delle Squadre Mobili di Venezia, Caserta, L’Aquila, Agrigento, Campobasso e con l’ausilio dei Reparti Prevenzione Crimine e di Unità Cinofile Antidroga della Polizia di Stato. Nel capoluogo reatino, dove sono stati impiegati anche i poliziotti delle Squadre Mobili di Roma, Perugia, Terni, Viterbo, Ascoli, Teramo e Latina, sono state eseguite numerose perquisizioni e sequestrati alcuni esercizi commerciali, gestiti dagli spacciatori ed utilizzati per nascondere e spacciare la droga. La custodia cautelare in carcere è stata disposta per 14 uomini, due dei quali già in carcere, e due donne, mentre per gli altri sono stati disposti gli arresti domiciliari. Inoltre vengono attivamente ricercati due nigeriani che si sono sottratti all’arresto. Fonte: Polizia di stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev