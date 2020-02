(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2020 Tavolo sulle pensioni, Tridico (Inps): "Siamo all'inizio, non c'è ancora una sintesi" "Siamo all'inizio del tavolo sulle pensioni, non c'è ancora una sintesi". Così il Presidente dell'Inps Pasquale Tridico, intervenuto a margine della firma della convenzione fra Inps e Fondazione Policlinico Gemelli per la tutela dei minori e dei soggetti con patologie oncologiche, tenutasi presso Palazzo Wedekind. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it