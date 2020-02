Gregoretti, c'è anche Giorgia Meloni in Senato per Matteo Salvini

In Senato anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, per ascoltare l'intervento di Matteo Salvini, su cui oggi l'aula si è espressa sulla vicenda Gregoretti. Un chiaro segnale di compattezza del centrodestra che la presidente ha voluto dimostrare a sostegno dell'ex ministro dell'Interno, a fronte anche delle tensioni interne al centrodestra. "Sono qui per ascoltare l'intervento di Matteo Salvini in solidarietà con il tentativo di processarlo per aver fatto il suo lavoro" ha detto la leader di Fdi, sedendosi in tribuna. "Se passa il principio che in Italia un ministro non può fare quello che la gente gli chiede e quello per cui le persone lo hanno votato è finita la democrazia" ha aggiunto.

