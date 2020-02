Caso Gregoretti, Patuanelli: "Differenze tra caso Diciotti e Gregoretti sono evidenti"

(Agenzia Vista) Milano, 12 febbraio 2020 Caso Gregoretti, Patuanelli: “Dall’altra parte c’è sempre stata troppa propaganda” “Non ho capito come mai la Lega in giunta abbia votato in un modo e poi al Senato abbia fatto altro. Ritengo che le differenze tra il caso Diciotti e il caso Gregoretti siano evidenti. Credo che il tema dell’immigrazione sia stato affrontato dal Movimento 5 Stelle con grande serietà. I risultati che, soprattutto grazie all’intervento del presidente Conte, sono stati ottenuti nella redistribuzione degli arrivi è un obiettivo raggiunto grazie alla credibilità internazionale che il presidente ha raggiunto in poco tempo. Dall’altra parte c’è sempre stata troppa propaganda” sono queste le parole del ministro Stefano Patuanelli, intervenuto a margine dell’assemblea di Assolombarda, tenutasi a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev