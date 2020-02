Governo, Salvini già gode: "Volano schiaffoni tra Conte, Renzi e Zingaretti"

La tensione nel governo sulla prescrizione sale alle stelle. La maggioranza rischia di spaccarsi e il leader della Lega Matteo Salvini affonda. "Litigano ogni giorno, volano schiaffoni tra Conte, Renzi, Zingaretti" ha detto il leader della Lega in una diretta Facebook. "Noi ci stiamo preparando e studiando per arrivare pronti al governo, con un centrodestra forte, allargato e inclusivo. Ci sforziamo per coinvolgere il meglio anche nelle città e nelle regioni che andranno al voto". (agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)