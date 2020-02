(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2020 Pensioni, Cavallaro (Cisal): "Presentate proposte per ridare serenità ai lavoratori" "Oggi abbiamo presentato la proposta della Cisal sul sistema della riforma delle pensioni perché vogliamo dare un nostro contributo costruttivo ai tavoli e alle commissioni che si insedieranno al Ministero del Lavoro su assistenza e previdenza, sul lavoro usurante e sulla ripartizione della spesa per promuovere la tutela totale del futuro dei pensionati. Noi rappresenteremo le nostre istanze perché con questo sistema pensionistico i giovani rischiano di non andare in pensione e tutti quelli che andranno in pensione con il sistema contributivo avranno molte difficoltà. La Cisal punta all’eliminazione di ogni discriminazione, soprattutto fiscale, tra Fondi complementari pubblici e privati, senza dimenticare l’annoso problema dell’effettiva separazione tra assistenza e previdenza per una gestione davvero trasparente del salario differito, di esclusiva proprietà dei lavoratori". Così il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, a margine dell'incontro svoltosi a Palazzo Madama nel quale insieme al Segretario Confederale Davide Velardi e al Prof. Lucio Casalino ha illustrato le proposte della Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori per un nuovo modello pensionistico, che possa restituire serenità ai lavoratori profondamente penalizzati dalla riforme Dini e Fornero, che dia flessibilità in uscita ed una vera perequazione delle pensioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev