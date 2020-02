(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2020 Salvini: “Iv e PD litigano solamente e non fanno riforme” Il senatore della Lega Matteo Salvini risponde alle domande dei giornalisti della stampa estera presso via dell’Umiltà a Roma. Il senatore ha sottolineato l’importanza di rivedere alcune politiche commerciali e gli accordi di Dublino. “Iv e PD litigano solamente e non fanno riforme” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev